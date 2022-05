Laetitia SARRAZIT

En tant qu'Auto-entrepreneur, je vous propose mes services afin de vous soutenir et soulager dans vos charges administratives.



Dotée d'une certification Assistante de Direction, je suis disponible pour les missions d'assistanat de bureautique, de rédaction et de communications tels que:



Le secrétariat,

La gestion du courrier ou des mails,

Les déclaration auprès des organismes sociaux....



Les Avantages d'une Assistante Indépendante:



- Le Budget: Suite à au devis, votre budget est maîtrisé, vous connaissez à l'avance le montant facturé. Il n'y a pas de coût caché ( congés payés, indemnisation, RTT, taxes diverses sur salaire....)



- La Souplesse: L'intervention de votre assistante se fait en fonction de vos besoins. (aide ponctuelle ou régulière...)



- La Simplicité : Pas de contrainte administrative supplémentaire liée à l'embauche. Une relation contractuelle.



- La confidentialité: Une charte de confidentialité établie.



Contactez moi afin d'échanger sur vos besoins et ainsi trouver la solution la plus adaptée à votre situation !!



Mes compétences :

Assurer la diffusion d'information

Accueillir et informer des visiteurs

Animation commerciale

Rédaction de courrier

Création d'outil de pilotage

Prospection commerciale

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Organisation d'évènements