Laëtitia SITA

Je suis spécialisée dans le recrutement de profils en Commercial et Marketing en France. Je travaille avec des clients d’exception dans différents secteurs d'activités, mon objectif principal est de travailler en partenariat avec les candidats et les clients en utilisant toute mon expertise et ma connaissance du marché pour assurer la parfaite adéquation entre les candidats, les entreprises et les industries.



Expertise :

- Métiers de la Relation Client

- Commerciaux Sédentaires

- Commerciaux Terrains

- Marketing et Communication

- Manager, Superviseur



En quelques années, Hays France & Luxembourg est devenu l’un des leaders du recrutement spécialisé.

Hays est présent en France depuis 2001 et opère dans 15 villes : Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Nos consultants experts couvrent 25 spécialisations métier : Administration des ventes, Architecture, Assistanat & Secrétariat, Assurance, Audit & Expertise Comptable, Banque, Bâtiment & Travaux Publics, Commercial, Marketing & Communication, Conseil en stratégie et organisation, Eau, Energie & Environnement, Executive, Finance & Comptabilité, FM/Maintenance/Services Généraux, Génie Electrique & Climatique, Immobilier, Industrie & Ingénierie, Informatique & Télécoms, International, Juridique, Life Sciences, Public & Para Public, Ressources Humaines, Retail & Leisure, Santé, Supply Chain, Achats & Logistique.



Hays est expert en recrutement de candidats qualifiés, professionnels et compétents à travers le monde. Nous exerçons nos activités dans les secteurs public et privé et sommes spécialisés dans les postes CDI, CDD et Travail Temporaire. Notre expertise, à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail.







