Laetitia SOUFFIR

FXGS est une société de service Genevoise spécialisé dans le conseil et la formation en gestion patrimoniale. Elle a été créée en 2014 par un groupe de traders professionnels expérimenté dans le Forex comprenant des entrepreneurs commerciaux et d’experts financiers diplômés des grandes écoles. Un objectif les a réunis : offrir aux investisseurs du monde entier le meilleur prix de courtage « Spread », des outils primés, de vastes ressources et un éventail de services financiers. Notre société soutient avant tout le client avec un encadrement professionnel et des méthodes de coaching personnalisé et s'efforce de répondre à ces besoins en créant un environnement de trading de pointe et le plus transparent possible. C'est dans cet esprit que notre équipe vous apportera des solutions adaptés correspondant au mieux à vos exigences. FXGS vous offrira exactement ce dont vous avez besoins, formations tous niveaux, possibilités de gestion de votre portefeuille, des solutions de prime brokerage, de partenariat et des services VIP pour vous développer dans l’univers du trading afin de créer ensemble une collaboration prospère et productive.







FXGS est là pour vous suivre dans vos démarches et vous enseigner des techniques de travail afin de limiter l’exposition de vos investissements aux risques et amplifier vos gains avec un contrôle total de vos outils. Que vous soyez traders débutants ou investisseurs actif institutionnelle nos services sont adaptées à chacun. Nos programmes de trading sont un lien unique entre les possibilités et les investisseurs. Nous savons comment apprécier la sagesse, l’expérience, la capacité d'analyse et le sens aigu de nos collaborateurs. Et ils apprécient notre clair avantage : nous avons passé beaucoup de temps à vous trouver le meilleur produit. Un produit qui n’est pas seulement rentable, mais aussi pour vous créer des occasions d'avenir, créer une réelle valeur ajoutée au portefeuille de placement et être une source de fierté pour l'investisseur. Nos possibilités ne sont pas simplement une autre ligne dans un rapport financier. Elles sont réalisées sur mesure pour et donc adaptées à chacun.





Trop beau pour être vrai ? Eh bien, nous n’avons pas peur de faire des réclamations grandioses, puisque nous avons travaillé très dur pour trouver et mettre en œuvre tous les avantages du marché des capitaux financiers.



Nous sommes fiers de vous les présenter.



Mes compétences :

Trading algorithmique

Formation

Foreign Exchange

Commodities

CFD

Hedge Fund

Risk management

Money management

Financial advisor

Fx prime brokerage

Trading performances

Technical Market Analysis

Fundamental knowledge

Portfolio management

Partnership strategies