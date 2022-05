Laetitia SOULA

Après un cursus de 3 ans de formation en Ergothérapie je me suis immédiatement tourné vers la compétence d'aménagement de logement pour les personnes handicapées et personnes âgées.

Ce choix s'est effectué au vue des difficultés des personnes à réaliser ce projet de vie et de la complexité dans ce domaine.



Mes compétences :

Expert PCH CNSA

Rédaction technique

Réaliser des illustrations d'aménagement (Visio)

Microsoft Excel

LSF (anciennement niveau 5)

évaluation PCH