Laetitia SOULA

Polyvalence : rédaction, photographie, journalisme web, secrétariat de rédaction et relations presse.

Expérience de dix ans dans de nombreuses rédactions.

Presse institutionnelle, presse quotidienne régionale, presse magazine, presse d'entreprise, agence de presse.

Encadrement d'équipe, responsable de production éditoriale, de l'élaboration du chemin de fer à la remise des fichiers à l'imprimeur.



Efficacité et renouvellement dans l’écriture journalistique. Sens de l’information institutionnelle, collective, politique. Reportages au pied levé, réactivité. Règles déontologiques du journalisme, du droit à l’image. Règles ortho-typo.



Qualités relationnelles tout public. Sens du service public, de l’écoute. Anticipation, confidentialité, discrétion.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Traduction espagnol français

Orthographe

Adobe Photoshop

Travail en équipe

Rédaction web

Reportages photos et vidéos

Photographie

Rédaction de contenus

Web

Relecture / corrections

Journalisme

Journalisme d'entreprise

Magazines

Press

Microsoft Word