Laëtitia TAMARELLE

En tant qu'Inspectrice de l'Action Sanitaire et Sociale, j'oeuvre principalement dans le secteur social, en travaillant sur différentes thématiques telles que:

- la lutte contre l'exclusion et l'insertion des personnes vulnérables: hébergement, logement adapté, action hivernale, accueil de nuit, SIAO, accompagnement social

- gestion des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (services mandataires et mandataires privés)

- "intégration et immigration": gestion de l'hébergement des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants et des déboutés + intégration des primo-arrivants (financement d'actions apprentissage de la langue et actions relatives à l'insertion (accès aux droits, à l'emploi, à la formation, citoyenneté, etc.)

- conseil de famille, points accueil écoute jeune, financement aide sociale Etat, CDAS

- gestion de la domiciliation (agrément des associations, suivi du dispositif et pilotage du schéma départemental de la domiciliation)

- Pilotage du Schéma Départemental des Services aux Familles (lien avec la CAF, le Conseil Départemental et la MSA)

- "handicap et dépendance" : gestion financière plateforme téléphonique ALMA, participations aux différentes commissions, etc.

- logement social (DALO, contingent préfectoral)

- lutte et prévention des expulsions locative

- gestion des plans départementaux (PDALHPD, plan hivernal), etc.

- inspection, contrôle et évaluation des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux.



Nos principales actions consistent:

- financement des dispositifs;

- élaboration et suivi des projets (conception, réalisation, financement, validation projet d'établissement et d'accueil, public accueilli, activités et démarches mises en place par les associations;

- réalisation des plans départementaux, suivi et bilan d'actions;

- gestion des commissions;

- etc.

L'enjeu est de travailler de manière transversale et partagée avec différents acteurs: conseil départemental, CAF, DDT(M), ARS, collectivités, associations, etc., afin d’œuvrer dans la mise en oeuvre d'actions pour les personnes en grandes difficultés sociales.



Je me suis spécialisée également sur des thématiques transversales et dont les problématiques sont prégnantes:

- la prise en charge des personnes précaires ayant des troubles psychiques ou psychiatriques, d'où ma volonté de travailler sur l'articulation entre les secteurs "sanitaire et social" puis sur le lien entre "psychiatrie et précarité" afin de développer et de mettre en oeuvre des prises en charge globale et partagée;

- la prise en charge des personnes sortants de prison ou en aménagement de peine en lien avec l'administration pénitentiaire.



Lors de mes études, j'ai travaillé dans la mise en oeuvre de projets et d'actions en faveur de l'intégration des personnes handicapées au sein de notre société. Je me suis spécialisée sur cette problématique autant lors de mes études que lors de mes différents jobs d'étés et stages.

- J'ai travaillé au sein d'une structure médico-sociale (Maison d'Accueil Spécialisé), auprès de personnes autistes et psychotiques.

- Au sein d'une association,le Centre d'Accueil de Jour, auprès de personnes traumatisés crâniens

- Au domicile de personnes handicapées (personnes tétraplégiques, autistes, personnes âgées dépendantes...)

- Enfin, j'ai effectué deux stages au sein de la Mission Handicap à la Mairie de Bordeaux.

J'ai réalisé deux travaux de recherche sur la thématique du handicap et un sur l'enjeu de la transversalité, méthode de travail et d'organisation dans une collectivité.

En 2008: "L'accessibilité des personnes handicapées aux espaces culturels".

En 2009: "L'intégration quand on est en situation de handicaps".

En 2010: "L'enjeu de la transversalité au sein de la Mairie de Bordeaux: L'exemple du handicap et du développement durable".



Mes compétences :

Actions sociales

Gestion de projet

Sociologie