Laetitia TANKWE

Mes compétences

- Négociation et communication, notamment relations institutionnelles, développement de partenariats à gros enjeux.

- Pilotage de projets

- Animation de réseaux, management d'équipes; compétences développées dans le cadre de la conduite de rounds de négociation avec des dirigeants d'entreprises cotées.

- Conception et déploiement d'outils/procédures d'optimisation des performances



Mon projet professionnel:

Conduire des missions transversales me permettant de mettre à profit mes compétences en négociation, lobbying, relations institutionnelles d'une part et mes habiletés managériales (vision stratégique, pilotage de projets, travail en réseau) d'autre part.



Domaine d’intérêt et de compétences : ISR, RSE, finance, marketing stratégique.

Conseil

Développement durable

Energie

Gestion de projets

Investissement

Investissement Socialement Responsable

Lobbying

Management

Marketing

Nucléaire

Responsable développement

Transport

Transport maritime