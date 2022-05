Laëtitia TEIL

Ces 15 dernières années ont été pour moi une formidable aventure dans le domaine de l'artisanat haut de gamme. J'ai travaillé auprès d'Alain Ducasse à créer la culture de sa marque, à la nourrir année après année. J'ai développé mon goût pour la création et l'image, exercé mon œil et délié ma plume, libéré mes idées et appris à ne rien considérer comme acquis. Une expertise et un engagement au service d'une marque dans le secteur du luxe.



Mes compétences :

Image. Création. Culture de marque. Marketing de c