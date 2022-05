Laëtitia THIEL

Riche d'une expérience de 10 ans au sein du Service Achats chez PIMKIE, en qualité d'Acheteur, j'ai ensuite rejoint le Service E-Commerce en tant que Responsable Pôle Produits et Service Clientes.

En Septembre 2012, mon poste de Responsable Domaine WEB m'a permis de gérer également le Trafic du siteArray.

Depuis Septembre 2014, j'occupe le poste de Directrice E-Commerce chez CAMAIEU.



Mes missions principales consistent non seulement à développer l'activité E-Commerce CAMAIEU en France et à l'international, par le développement du Trafic en ligne (SEM, SEO, Affiliation, Emailing), par la valorisation des produits de la Collection (approvisionnement,e-merchandising) et par l'optimisation de l'ensemble des process, mais aussi de garantir la satisfaction de l'ensemble de nos clientes.



Mes compétences :

Marketing

E-commerce

Web

Internet

Distribution

Management

Gestion de projet

Webmarketing