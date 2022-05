Laetitia THURIN

Diplômée de la Fachhochschule de Vienne en Autriche (Magister en Marketing et vente) ainsi que de l'école de commerce INSEEC à Paris (Master en marketing), j'ai choisi un parcours scolaire et professionnel dans le milieu franco-allemand et souhaite mettre à disposition mes connaissances linguistiques, culturelles et spécifiques dans les domaines que j'ai étudiés.



Au niveau scolaire, j'ai commencé en 2003 à étudié dans les pays germanophones. Tout d'abord en faisant une licence AES à la Humboldt-Universität de Berlin. Puis en 2005 en passant mon diplôme de Magister de la Fachhochschule de Vienne en Autriche.



Au niveau professionnel, j'ai réalisé différents stages en Allemagne depuis 2001. Puis j'ai écrit mon mémoire à Vienne sur les facteurs de réussite dans l'envoi d'expatriés français en Autriche en partenariat avec Alcatel Autriche. Depuis 2005, j'ai choisi de travailler directement en Allemagne



Je suis intéressée par un poste en Allemagne en Bavière. Optimal serait que je puisse utiliser mes atouts: la langue française ainsi que mes études en marketing.



Mes compétences :

Allemand

COMMERCE

Marketing