Laetitia TRAMONI

Bonjour,



Je recherche un poste de technico commerciale sur la région Sud Ouest (basé Bordeaux) dans le secteur du dispositif médical.



Je connais les acteurs principaux de cette région (chirurgiens, infirmières, ingénieurs biomédicaux, pharmaciens, services économiques..) et le fonctionnement des hôpitaux et cliniques de la région.



Durant mes expériences dans la vente, on m’a reconnu principalement : ténacité, goût pour le challenge, efficacité, fortes capacités de négociation, empathie et très bon relationnel avec les clients passant par la rigueur et la confiance installée.



Je souhaite aujourd’hui me lancer de nouveaux défis en intégrant votre société. Je vous ferai bénéficier de mes contacts professionnels sur cette région et de ma connaissance du métier et de la vente.



Dans l’attente de vous rencontrer.



A très bientôt.



Mes compétences :

Négociation

Relation client

Nursing Bloc Opératoire