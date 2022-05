Laetitia VALLIER

- Mai 2014: collaboratrice comptable en cabinet:

Gestion d un portefeuille clients environ 22 clients.

De la comptabilisation des factures courantes d une entreprise jusqu'à l envoi de la Liasse Fiscale

Déclaration de tva ca3 et ca12, acompte ca12

Comptabilisation élaboration des charges sociales ainsi que des paies

Suivis des dossiers clients tout au long de l année.









- Septembre 2012 au 6 decembre 2013 chargée de mission en finances et en Recrutement :

• Finance :

• Comptabilisation, TVA, Facturation, relance Clients, préparation des règlements, Rapprochement Bancaire.

• Reporting (Indicateurs sur le taux d’occupation)

• Préparation de commande de fourniture

• Recrutement :

• Prise de Rendez-vous pour les entretiens

• Chasse sur divers sites (APEC, CV Aden, Viadéo)

• Compte rendu d’entretien

• Participation aux entretiens

• Amélioration des annonces

• Reporting sur le recrutement (annonce, chasse CV reçus).







•Sept 2010 à Aout 2012 : Apprentie Contrôleur de Gestion chez ALLIANZ (92) :



• Élaboration, suivis et analyses des Budgets d’un des réseaux de la Distribution

• Élaboration d’un processus et d’un mode opératoire sur les Budgets d’un réseau

• Constitution de la déclaration des avantages en nature pour l’URSSAF.

• Suivi des effectifs et des réemplois







Nov 08 – Juil 2010 : Apprentie comptable chez ENERGIES TOITURES (95):



Saisie des diverses opérations comptables (achat, vente, banque, salaire, charges sociales)

Rapprochement bancaire, élaboration des règlements

Opération d’inventaire

Déclaration fiscales et sociales



Mes compétences :

Pack office

Comptabilité

Controle de gestion budgétaire