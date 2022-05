Laetitia VARTANIAN

Dynamique et forte de mes compétences acquises au fil de mes expériences, je n'ai pour but que la réussite de l'entreprise dans laquelle je m'investis.

Investie et soucieuse de suivre l’évolution et l’aboutissement des projets, j’apprécie dans mon travail l’enrichissement lié aux différentes rencontres et contacts avec les clients.

Déterminée et rigoureuse, j’ai le souci du détail ce qui fait la réussite des évènements et qui empêche certains imprévus.

Ainsi je pense être un atout pour votre entreprise et espère collaborer avec vous très prochainement.



Mes compétences :

Filemaker pro

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Fireworks

CRM

Prezi

PCIE

Microsoft Office sur PC & Mac