Laetitia VERQUERE

J'ai un grand attrait pour le secteur de la petite enfance.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des connaissances pouvant me permettre d’assurer l’accueil, les soins d’hygiènes, les repas, la sécurité et l’éveil des enfants.



J’ai effectué des remplacements d’auxiliaire de puériculture dans les crèches et d’ATSEM dans les écoles maternelles de la ville de PAU.



J’ai également travaillé en temps qu’auxiliaire de puériculture à la crèche A PETIT Pas du Hèdas



Mes compétences :

Accueil

Auxiliaire de puériculture

Enfance

Petite Enfance

Puériculture