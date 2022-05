Pauline ANIEN

Disponible et motivée, je suis à la recherche d'une société dynamique, grandissante qui m'ouvrira les portes d'une carrière professionnelle riche et évolutive.



Postes recherchés: assistante de direction, assistante de gestion

Domaines de compétences:

Ressources humaines

Administration des ventes

Administratif

Gestion financière



Points forts : autonomie, adaptabilité, organisation, planification, anticipation, capacités d'interactions multi services, attachement fort aux résultats et à la satisfaction client, gestion du stress



Mes compétences :

Organisation

Réactivite

Professionalisme

Discrétion

Langue anglaise

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Recrutement

Publicité

Autonomie professionnelle