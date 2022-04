Carine PERRODON

Plus de 10 ans d'expérience dans les Achats, principalement dans le secteur du textile et l'univers du luxe, pour les marques Givenchy, Céline, Dior, Lacroix, Kenzo, Sonia Rykiel et Galliano.



Spécialités :

- Création et organisation de services Achats, mise en place de stratégies d’achats

- Lancement et suivi développement matières

- Sourcing fournisseurs, négociation des meilleures conditions d’achat : qualité, prix, délai

- Achat matières Collections et Production (tissu, maille, dentelle, broderie...)



Mes compétences :

Achats

acheteur

Asie

Chef de produit

Cosmétiques

Développement produit

Distribution

Luxe

Marketing

Marketing produit

Maroquinerie

Mode

Négociation

Prêt à porter

Sourcing

Textile

Management