Laëtitia VIEILLY

Conseillère en location et gestion chez ORPI Direct Habitat depuis 6 ans, je me lance prochainement dans le service des transactions résidentielles. Je souhaite évoluer dans le domaine de l'immobilier afin de pouvoir proposer à mes clients une expérience la plus complète possible et répondre à un maximum de leurs besoins.



En constante recherche d'évolution, je suis à l'écoute de toute opportunité proposée. Autonome, appliquée et consciencieuse, je suis capable de m'adapter à un nouveau milieu, de nouveaux collaborateurs et de nouvelles méthodes de travail et d'organisation.



Une citation de Confucius résumant bien mon profil professionnel:

« Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence par enlever les petites pierres. »



Mes compétences :

Contentieux

Accueil des clients

Location

Gestion locative

Développement commercial