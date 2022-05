Quentin BARBET

Après des études spécialisées dans Immobilier, notamment via un BTS des Professions Immobilières, je suis toujours actif au sein du Groupe FONCIA, Leader des métiers de immobiliers en Europe.



Mon activité d'agent immobilier consiste à travailler essentiellement le 7ème arrondissement de LYON, mais plus généralement sur le Grand Lyon.

Mon bureau FONCIA CHEVREUL est aujourd’hui situé au 33 rue Chevreul 69007, une rue particulièrement commerçante et appréciée des habitants locaux.



Je suis spécialisé sur les estimations d'appartements et d'immeubles dans l'ancien, le récent, et la défiscalisation. Je travaille également via le GROUPE FONCIA avec des promoteurs immobiliers, tant pour la vente en VEFA que sur des prospections foncières (ventes d'immeubles aux profits des promoteurs).



Mon BTS en alternance obtenu en 2010, en contrat de professionnalisation au sein d'une agence ORPI à Lyon 8ème, Monplaisir, j'ai choisis de changer d'environnement pour une agence ORPI située à Gerland, secteur d'avenir en mutation constante. C'est après 5 années passées dans le réseau ORPI que j'ai décidé de changer de société,et de voir le fonctionnement d'un administrateur de biens, le Groupe FONCIA.



En parallèle, j'ai exercé de 2007 à 2014 un emploi de réserviste au sein de la Marine Nationale. Ayant débuté comme fusilier marin dans un centre de transmission pour les sous marins nucléaires, je me suis dirigé sur un poste d'instructeur au sein d'une Préparation Militaire Marine à Vienne (38) pour permettre à de jeunes civils de faire un premier pas dans le monde militaire maritime.



Désormais je suis correspondant local POUR le quotidien LE PROGRÈS au sein de ma commune.



Je suis également un amateur de vie politique, locale et nationale.



Mes compétences :

Droit immobilier