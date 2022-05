Sandrine VIEILLY

Depuis 30 ans GIETEL met son expertise d’expert au service des entreprises qui souhaitent un partenaire unique, à l’écoute et réactif dans tous les domaines du courant faible.

CONSEIL – AUDIT –INSTALLATION – RÉPARATION – MAINTENANCE.



GIETEL s’occupe de tout ! de l’installation téléphonique à vos coûts de vos communications (avec une garantie de diminution sur vos factures et un soulagement sur la gestion )

Sans oublier notre savoir faire en vidéo surveillance, alarme, contrôle d’accès et interphonie...



TOUTE L' EQUIPE EST A VOTRE DISPOSITION AU 01 42 06 1000

CAR AVEC GIETEL LE COURANT PASSE BIEN !



• TÉLÉPHONIE VOIP + TOUTE GÉNÉRATION

• OPÉRATEUR UNIQUE

VIDÉO SURVEILLANCE

• CONTRÔLE D’ACCES

• ALARME

• INTERPHONIE

• APPEL MALADE

• MUSIQUE ATTENTE

• TAXATION

• VISIOCONFÉRENCE













Mes compétences :

installation

Maintenance

Sécurité

Telecom

Video