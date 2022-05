Laetitia VIGNAT

Dotée d'un caractère persévérant,et motivée par le challenge, je me forge une expérience de généraliste des Ressources Humaines dans un Groupe International.



Aussi, serez-vous sensible à un parcours professionnel expérimenté dans le domaine de la Finance et Comptabilité où j'ai développé mon professionnalisme et ma réactivité au cours de 15 années dans le milieu de l'industrie.



Mes compétences :

Credit Management

SAP

Analyse financière

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EDI