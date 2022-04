Jean-Michel MIRLAND

Interface entre la force de vente et les services administratifs et financiers de l'entreprise, mon métier s'articule autour de deux axes majeurs:

être le support au développement de notre activité commerciale tout en préservant mon entreprise d'une prise de risque non maîtrisée.

Dynamique, aguerri aux techniques de recouvrement, animateur d'équipes et bilingue, j'exerce mon métier avec passion en privilégiant l'écoute et le conseil.



Mes compétences :

Animateur d'équipes

Maîtrise d'SAP

Maîtrise CEGID

Mise en place d'un Factor

Utilisation d'une assurance crédit

Utilisation d'Excel et Word

SAP R/3

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel