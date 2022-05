Patrice LECLERCQ

Après des études d’expertise comptable menées à l’Institut d’Expertise Comptable de Lille, je me suis tourné vers le monde de l’Entreprise. Ma volonté d’intégrer une Direction Financière était motivée par la possibilité de découvrir d’autres facettes du monde de la Finance et de faire parti d’un projet d’entreprise.



Après quelques années d’expériences où j’ai pu découvrir la mission de Crédit Manager (mission totalement inconnue pour moi à l’époque), j’ai décidé d’élargir mon domaine de compétences à la Trésorerie.



Actuellement en poste chez Promod mes missions m’ont permis d’élargir encore un peu plus mes compétences (dans le domaine de la Trésorerie d’un groupe Familial fortement exposé à l’international, mais aussi sur de nombreux projets transverses).



Manager depuis ma première expérience professionnelle, j’ai pu accompagner une quinzaine de collaborateurs, (leur permettant de monter en compétences mais aussi en autonomie).



Homme de projet, j’ai pu développer des capacités à mettre en œuvre des solutions dans un environnement multidisciplinaire et International.



Après une quinzaine d'années au sein de la Direction Financière, j'ai souhaité m'ouvrir à une autre discipline plus transversale. J'ai donc repris en charge la responsabilité du Service d'Audit Interne et les fonctions de Compliance Officer (dans le cadre de la mise en application des 8 piliers de la loi SAPIN 2).



Mes compétences :

Change

COUVERTURE EXPORT (SBLC / GB)

Credit management International

Cash management tools

Cash Management

Credit Management

Asset Allocation - liquidity

SWIFTnet - SEPA

International Payment Factory

Reporting

Letters of Credit

Money Markets