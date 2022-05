Laetitia VIRGAL

Ayant de fortes capacités d'adaptation ainsi qu'un bon relationnel, j'ai développé au cours des années, un profil alliant compétences commerciales et organisationnelles.

Rigoureuse, réactive et force de proposition, j'ai le sens du challenge et aime mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Sponsoring

Animation scénique

Planning stratégique

Web marketing

Community management

Management

Suivi clients

Stratégie commerciale

Logistique

Internet

Gestion de projet

Production et évènementiel culturels

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Pack office

Vente

Street marketing

Programmation musicale

Billeterie

Sevice client

Marketing

Production