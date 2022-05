Laetitia VIVIEN

Bonjour et bienvenue sur mon profil.

Diplômée de l'Institut de Gestion Sociale à Paris (Master 1 "Gestion des Ressources Humaines"), j'ai mené différentes missions RH dans les domaines de la paye, de la formation, du conseil en droit du travail et de la gestion du personnel.



Actuellement collaboratrice au sein d'un cabinet comptable, je gère en toute autonomie un portefeuille clients tant en gestion de la paye, qu'en administration du personnel, et particulièrement en conseils en matière de législation sociale.

J'anticipe également la nouvelle réglementation sociale pour 2016 : la DSN.









Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Droit

Droit social

Juriste

Juriste droit social

Paye

Ressources humaines

SIRH

Télétravail

Paie

Gestion des ressources humaines