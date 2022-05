Laetitia VOGELSPERGER

106 Avenue Félix Faure – 75015 PARIS

 06 84 08 44 85 - @ vlaetitia6@yahoo.fr

33 ans – célibataire - Permis B



COORDINATRICE COMMERCIALE EXPORT TRILINGUE

Français - Anglais – Allemand



Expérience professionnelle



Janv 2012 – Aujourdhui : Administratrice des Ventes Export, Ustensiles de Cuisine, Paris, France

 Gestion et traitement des commandes export : saisie des commandes, livraison, facturation

 Interface avec les services logistiques/achats, R&D et Comptabilité

 Logistique Export et établissement des documents export

 Information et assistance directes des clients et agents commerciaux.

 Suivi des commandes directes auprès des usines: commandes FOB

 Préparation et Participation aux salons export: Maison et Objet, AMBIENTE

 Traitement des litiges clients et suivi de la facturation client



Avril –Décembre 2011 Administration des comptes clients export, pharmacie vétérinaire, Clichy, France

 Administration des ventes export: enregistrement, proformas, logistique, administratif & légalisation, suivi des expéditions, facturation et relance clients, gestion des litiges

 Accompagnement des plans d’actions marketing et programmes promotionnels par client

 Organisation de séminaires et d’expositions commerciales à l’étranger

 Gestion des bases de données, des tableaux de bord et du contrôle qualité

 Information et assistance directes des clients et agents commerciaux.



Fév. 2008 – Mars 2011 Assistante Commerciale Export, CAVIAR KASPIA, Paris, France

 Traitement des commandes export : commande, livraison et facturation

 Gestion des comptes clients allemands (grossistes et corner)

 Gestion et suivi des dossiers export : certificats sanitaires/CITES

 Impliquée dans l’ouverture de franchises aux Etats-Unis, à Hong-Kong et à Taïwan

 Conception de documents & supports commerciaux en anglais et en allemand

 Management des stagiaires : formation et répartitions des tâches



Août 2007 – Jan.2008 Administration des ventes internationales, MAYR MELNHOF, Paris, France

 Administration des ventes : relation clients-commerciaux-fournisseurs, gestion des commandes et litiges, contrôle de l’assurance-crédit, gestion des stocks, suivi logistique



Mars.-Juil. 2007 Assistante export (contrat intérimaire), TRENCH FRANCE, Saint-Louis, France

 Administration des ventes et gestions des crédits documentaires

 Gestion de la relation avec les clients étrangers



Nov.2005 - Juin.2006 Commerciale FOOD SERVICE SUISSE, ARC INTERNATIONAL, Arques, France

 Animation du réseau suisse de distribution : + 9% de C.A. par rapport aux objectifs et +17% par rapport à N-1

 Prospection de grands comptes: hôtels, restaurants, collectivités

 Suivi de projets et participation aux salons professionnels



Formation



2004 - 2005 Master en Ingénierie Commerciale (en alternance), ESCG, Paris



2002 - 2003 Maîtrise IUP Sciences de Gestion, Spécialité Affaires Internationales, UHA, Mulhouse



2001 - 2002 International Business and Languages: Etudiante Erasmus, DCU, Dublin





Connaissances linguistiques et informatiques



Allemand: maîtrise de la langue (niveau C1 européen) (ZMP & 6 mois de stage en Allemagne)

Anglais : maîtrise de la langue (niveau C1 européen) (Cambridge First Certificate in English)



Informatique: MS Office, Outlook, SAP Business One, Navision, BAAN, Siebel, Internet, Lotus, Sage



Loisirs



Accueil des Villes Françaises (Responsable Groupe Jeunes Actifs) , cuisine, voyages, salsa, musique (orgue et chorale), théâtre (« Drama Society » DCU et Atelier MEDIASPECTACLES), , bénévolat Croix Rouge Française)



Mes compétences :

Assistante commerciale export

Commercial

Export

Administration des ventes

Prospection commerciale

Vente