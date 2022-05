Sabrina PISSARELLO-FOOS

Je suis assistante ADV.

Mes diverses expériences m'ont ouvert sur un monde professionel non fermé, où les tâches demandées ne sont pas restrictives.

La polyvalence est définitivement un élément essentiel pour ne pas stagner et évoluer au sein d'une entreprise.

J'aime donc gérer toutes les fonctions administratives d'un poste, mais pas seulement!

De nature très sociable et ouverte, il est pour moi indispensable d'être en contact avec la clientèle.

L'assistanat des ventes est donc un bon compromis pour ma part, mélangeant administratif, relationnel, responsabilités, initiatives, travail en équipe, dynamisme, réactivité...

C'est un poste qui me correspond tout à fait!

D'un naturel chaleureux et jovial, j'aime travailler au sein d'équipes soudées.

A mon sens, une ambiance conviviale et sereine en entreprise est un vrai moteur pour donner le meilleur de son énergie!



Mes compétences :

Communication

Humour

ouverture d'esprit