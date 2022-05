Lafitte ANTOINE

J'ai une formation universitaire professionnelle (Master) en aménagement - environnement - gestion du littoral qui m'a permis de réaliser des stages dans ces domaines.



Au niveau de ma personnalité, je suis curieux de ce qui se passe dans la société, je m’intéresse aux paysages marins et à l’évolution des espaces littoraux qui jouent un rôle essentiel pour le développement du territoire.

Par ailleurs, je conserve un goût particulier en ce qui concerne la réalisation et l'aménagement d'espaces verts urbains.

Je suis également très motivé par toute nouvelle expérience et j'aime voyager.



La formation que j'ai reçu est pluridisciplinaire et axée sur l’environnement littoral.

La géographie humaine est un élément central de ma formation. J’ai acquis des compétences sur le développement durable et sa traduction concrète sur les territoires.



Mes compétences :

Environnement

Littoral