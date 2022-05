Laflorencie CATHERINE

Les principales tâches en ma qualité de coordinatrice et responsable crédit / recouvrement sont les suivantes :



* Fixation des lignes de crédit

* Mise en place de procédures pour le recouvrement

* Négociation des délais de paiement

* Prévisions trimestrielles de cash et de réduction des échéances dépassées

* Interface entre la société de factoring (GE Factofrance) et les clients internes

* Rapport hebdomadaire auprès de la direction Europe du client

* Formation des commerciaux aux problématiques du recouvrement

* Fixation des objectifs de cash et de réduction des past dues à l’équipe

* Répartition de la balance agée sur les différents membres de l’équipe

* Contrôle et analyse des performances des agents de recouvrements

* Recrutement et formation des nouveaux collaborateurs aux systèmes informatiques et procédures





* Responsable pour la France du respect des procédures anti-blanchiment d'argent.



Réalisations :



* Gestion de balance de 80M€ pour un portefeuille de 6000 clients.

* Réduction des échéances dépassées de 50% en 4 ans.

* Objectifs de cash réalisés à 100% ou dépassés de 50%.

* Obtention de la Cash Cup Européenne à deux reprises



Mes compétences :

Compliance

Coordination

Recouvrement