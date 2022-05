CONNAISSANCES TECHNIQUES :



- Installation électrique basse tension, moyen tension et haut tension

- Maintenance Industrielle.

- Système d’électrification des moyennes de transport ferroviaire (Sous-station, Caténaire, Ligne arien de contact).

- Automatisme industriel : automate programmables Siemens, Allen Bradley, Télémécanique.

- Automatique : Asservissement et régulation linéaire et non linéaire.

- Logiciels : Step7, Rslogix,

- Climatisation.