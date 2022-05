Lahbal FATY

La mission du responsable s'articule autour de trois axes majeurs:

Le commerce

La gestion

Le management , et ce dernier est La mission la plus noble à mon sens et la plus délicate à la fois.

Manager son équipe, c'est tout d'abord la recruter, ensuite la former pour la faire grandir," évoluer ", la motiver, l'évaluer et bien sure gérer les conflits qu'elle peut provoquer.

je sors grandie , de jours en jours , avec l 'exercice de ces axes majeurs et de qui les englobe .



Mes compétences :

Animation d'equipe

Fidélisation client

Gestion équipe

Management

Dynamisme commercial

Développement commercial

Merchandising