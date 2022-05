Lahcen ARRAS

Docteur en medecine en 1976 (doctorat algerien)

DEA diplome d'etudes approfondies en Sciences Politiques (France Montpellier)

ex Doctorant ecole doctorale montpellier Sciences Politiques

Ex Membre du conseil departementale (APW Algerie)

Ex Depute a l'Assemblee algerienne

ancien enseignant de la Faculte d'economie algerie

ancien enseignant de sciences politiques algerie

ancien gerant d'une entreprise de materiel medical

parfaitement bilingue en francais et arabe et accessoirement en Allemand.



Mes compétences :

E-reputation