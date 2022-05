Lahcen ELMAALLEM

Je dispose une double diplomation en Achat &Logistique et en Management Qualité, j’ai une expérience probante au sein de filiales de multinationales et groupes nationaux leaders au Maroc.



Homme de challenge et d’expérience, habitué à la gestion opérationnelle, je suis capable d'associer la dimension stratégique de réflexion à une dimension opérationnelle d’exécution. Je suis fortement motivé par l’encadrement sur le terrain, la mise en œuvre de méthodes modernes de travail et d’organisation ainsi que l’amélioration permanente de performances logistique et la qualité des approvisionnements. Mon objectif est de capitaliser mon expérience au sein d’une entreprise à la recherche d’excellence logistique.





Mes compétences :

gestion d'équipe

Travail en équipe

Gestion des stocks

** Planning and Supply Chain Management.