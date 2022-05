Lahcen MAGHRAOUI

Le sportif est trop souvent traité pour son traumatisme de manière isolée alors qu'il serait bon d'agir avec un traitement systémique; en cherchant les raisons sous-jacentes qui ont causé le traumatisme (mental, déséquilibre, posture, analyse du mouvement). En conséquence, l'ensemble des moyens mis en œuvre doivent lutter face aux compensations mis en place par l'organisme devenus stables et persistantes.



La personne sera traitée dans sa globalité aussi bien physique que mentale. "Réinjecter de l'humain là ou n'y en à plus [dans ce monde sportif et d'entreprise.]"Marion Banizette. Pour ce faire, Marc Sechaud est mon collaborateur et il en charge de la préparation mentale.

La blessure n'est pas le fruit du hasard et n'est que le symptôme d'un dysfonctionnement interne. Promouvoir la santé du sujet, anticiper l'occurrence d'une blessure, accompagner le sujet dans sa guérison sont des objectifs que nous sommes amenés à développer aussi bien dans nos actes pratiques que dans nos réflexions.



"Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude." Aristote



"Avant se s'agrandir au dehors, il faut s'affermir au dedans" Victor Hugo



Mes compétences :

Préparation Physique

Réathlétisation

Réactivité