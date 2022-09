Laila DANGUI

Collaboratrice comptable au sein du cabinet FICOGEX a Paris depuis novembre 2012, je réalise essentiellement toute travaux liée a la tenue comptable sur divers dossiers.



Auparavant, j'ai travaillé deux ans dans le cabinet BA conseil dans lequel j'ai effectué un bts CGO en alternance et notamment durant lesquels j'ai réalisé de la tenue et révision de comptabilités (avec réalisation de liasses fiscales et comptes annuels).



Je ne suis pas en recherche d'emploi mais reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Ciel et pack office

Sage 100

EBP