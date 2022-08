Lassaad BELAHCENE

PROFIL DE POSTE :

CORPS : Adjoint technique et pédagogique

(Branche d’Activité Prof.) : MAINTENANCE SYSTEME D'INJECTION

EMPLOI-TYPE : ATP en gestion administrative et pédagogique

ETABLISSEMENT : CFPA Ouargla

VILLE Ouargla



Missions du service :- Le Pôle "Secrétariat pédagogique" met en œuvre l'organisation des enseignements sous la responsabilité des

enseignants: préparation et saisie des emplois du temps, gestion des équipes pédagogiques, duplication des documents

pédagogiques, gestion des groupes d'étudiants, suivi de l'assiduité, organisation de réunions, lien avec les autres composantes et partenaires extérieurs…

.

Activités essentielles :

- Gestion et suivi des emplois du temps;

- Gestion et suivi des dossiers des intervenants extérieurs;

- Affectation des étudiants dans les groupes de TD, constitution des listes et affichage;

- Suivi de l'assiduité des étudiants;

- Suivi du contrôle continu;

- Gestion des rapports de stage;

- Mise à jour des plaquettes pédagogiques et gestion des besoins en documentation;

- Coordination avec les partenaires extérieurs des formations concernées (autres établissements);

- Soutien administratif aux actions de promotion;

- Bilans d'activités des enseignants et étudiants;

- Accueil, information interne.



Compétences Professionnel :

- Maîtriser l’expression orale et les techniques d’accueil

- Connaître l’environnement bureautique (tableur, traitement de texte, courrier électronique)

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de la structure et de son environnement.

- Savoir utiliser les outils et les réseaux de communication

- Savoir organiser et planifier ses activités

- Savoir rendre compte





Mes compétences :

Internet