Laura AUVIGNE

Trois années d'expérience en tant qu'ingénieur multimédia et responsable marketing dans le domaine des nouvelles technologies auprès de l’IEI.FC et de la SAS K-Stelia m'ont permis d’acquérir de solide compétence dans le domaine de l’édition de logiciel.



En tant que co-fondatrice associée de la société, j’ai pu aborder tous les aspects du montage d’un projet allant de la prospection client à la mise en place de solutions.



Analyser le besoin des clients, gérer des projets, concevoir des applications et des sites internet adaptés et évolutifs, développer des logiciels sur mesure fait partie de mon travail quotidien.



Mon poste de responsable marketing et développeur multimédia m’a incitée à être sans cesse en recherche de nouveautés afin de proposer des solutions innovantes à la pointe de la technologie.



J’ai ainsi travaillé à la mise en place de différentes applications, sites internet, logiciels et me suis spécialisée dans les solutions mobiles (web mobile, windows mobile, Android et iOS).



De cette manière, j'ai pu acquérir une solide expérience professionnelle et une double compétence aussi bien comme concepteur/ développeur que comme chef de projet.



J'ai ensuite pu approfondir mes connaissances techniques dans le domaine du développement smartphone au sein des sociétés JPM & Associés et D-Klik interactiv. Référent mobile au sein de ces sociétés, j'ai réalisé différentes applications sur iPhone et Android. J'ai ainsi conçu et développé un certain nombre d'applications dont voici les principales :

- Tourisme 21 , ESC Dijon, iBesançon , My Haut Doubs disponibles sur l'app store.

- iBesançon, PMA disponible sur Google play



J'ai aujourd'hui intégré la société Apocope, agence digitale spécialisée dans le marketing mobile.



Mes compétences :

AJAX

Android

AS3

CSS

Développeur Android

Développeur iPhone iPad

Développeur Web

Flash

HTML

Html5

iOS

iPad

iPhone

JAVA

Javascript

Mobile

Objective c

PHP

Web

Windows mobile

Xhtml

XML

XSL