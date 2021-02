Illustratrice graphiste ,

je suis intéressée pour collaborer avec des petites équipes dynamiques et créatives.

Je peux aussi bien faire de la mise en page, du photomontage que de l'illustration.



N'hésitez pas à me recontacter pour plus d'informations !





Laura.





Mes compétences :

Graphiste

Mise en page - Identité Graphique - Illustration

Fresques - Jeux faits mains - croquis - caricatures.