Noriane ROZALES

Bonjour,



Je suis intégrateur et webdesigner freelance.

Je crée et intègre depuis près de 5 ans des sites internet et logiciels SAAS pour des startup et PME parisiennes.



En constante formation, je maîtrise les langages HTML5, CSS3, SASS et jQuery ainsi que les logiciels des création tels que Sketch, Photoshop et Illustrator.

Je travaille aussi avec les moteurs de templates Mustache, Handlebar, Ractive, Jekyll.



J’ai également des compétences en UX qui me permettent de comprendre et maîtriser la chaîne de production de la conception à l'intégration.



Pendant ces 5 ans, j’ai travaillé en étroite collaboration avec des développeurs front-end et back-end, ce qui me permet aujourd'hui de connaître, comprendre et m'adapter aux nombreuses problématiques techniques et graphiques que peuvent rencontrer les projets web.



Je saurais vous faire part de mes connaissances et mon expérience pour guider vos projets et assurer vos choix, qu'ils soient graphiques ou techniques, mobile ou desktop.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

HTML5

JQuery

SASS

Responsive Design

UI Design

Webdesign

CSS3