Tatiana ROBERT

A trente ans, je savoure les fruits d’un accomplissement professionnel en bon chemin. J’ai mis en œuvre mon projet de développer le versant comptable de mes aspirations professionnelles en matière de gestion et d’aide au pilotage de l’entreprise. En cette deuxième année de BTS Comptabilité-Gestion en alternance, je me sens confortée par mon dossier scolaire et par les missions que je réalise au sein du cabinet d’expertise comptable qui m’emploie.



Plus que jamais, la poursuite d’études en comptabilité en alternance est mon objectif (DCG 2e année - septembre 2020).



Mes compétences :

Effectuer une veille fiscale, juridique et sociale

Réaliser une déclaration de TVA

Paramétrer un logiciel informatique

Tenue de la comptabilité d'une entreprise

Former / Mener une assistance technique

Rédiger une information : synthèse, compte rendu

Exploiter une base de données

