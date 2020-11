Laure JAEHRLING

Toujours à la recherche de nouveaux challenges et très motivée par le conseil (en gestion de patrimoine comme en juridique), je suis persuadée qu'une bonne connaissance de ses clients associée à de solides études patrimoniales aboutissent à des réponses adaptées et satisfaisantes pour ces derniers. La pluridisciplinarité et l'ouverture sur plusieurs domaines liés permettent une approche complémentaire et complète.



L'excellence dans le domaine technique, l'investissement personnel au service de la satisfaction client et la disponibilité sont les facteurs clés aboutissant à la réussite dans ce métier.



Mes compétences :

Assurance Vie

Cadres Dirigeants

Conseil

Conseil en gestion de patrimoine

Démembrement

Droit

Etudes patrimoniales

Finance

fiscalité

gestion de patrimoine

OPCVM

Préparation retraite

Retraite

SCPI

PSC1