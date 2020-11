Laure MEUNIER GUERIN (MEUNIER)

Traductrice-interprète freelance ayant une installation professionnelle (fibre, téléphonie et connexion web professionnelles), j'assure des prestations de traduction, d'interprétation simultanée au téléphonique ou en réunion, de post-édition, relecture & localisation près de Lyon.



Je m'adonne aussi à quelques réflexions sur la lutte contre le réchauffement climatique par la transformation du sable du Sahara en roche pour planter des arbres & en matériau BTP plus frais que le sable, et en verre (vitres, claustras, vaisselle, etc.), permettant ainsi le rafraichissement & le développement économique de la zone saharienne & la relance de la croissance mondiale.



https://www.facebook.com/laure.meunierguerin/

https://www.facebook.com/TraductionInterpretationMeunierGuerin/



Traduction Interprétation Meunier Guérin (GER-FR, EN-FR) SIRET 413 432 592 00108

Compétences : Traduction-interprétariat, Relecture, Post-édition, Economie, Entreprises, Environnement, E-commerce, Informatique

Spé : Marketing, web, logiciels, vêtement, énergies renouvelables, etc.

https://www.trad-interprete-meunier-guerin.fr, lmg@trad-interprete-meunier-guerin.fr, Standard : +33 4 77 79 62 29, Mob. 33 6 12 80 60 09



Au plaisir de travailler avec vous !