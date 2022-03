Laure PINETTI

Âgée de 40 ans, je suis entrée dans la vie active depuis 14 ans suite à un Master 2 Recherche (Anciennement DEA) en "Droit des Contrats Privés et Publics".



Née à Avignon (84) puis expatriée en Alsace, de mars 2007 à juin 2012, jai occupé plusieurs postes au sein de deux associations.



En juillet 2012 j'ai rejoint DYNACITE, OPH de l'Ain, dans un premier temps comme chargée de contentieux. Je gérais au contentieux des dossiers de locataires dont le traitement amiable ou social avait échoué (impayés de loyers, défaut dassurance, troubles de voisinage).



A la suite d'un appel à candidature j'ai été nommé gestionnaire contrats: j'assure la mise en place, le suivi et l'optimisation des contrats afin de participer à la politique globale de maintenance et d'amélioration du parc immobilier de DYNACITE. En charge notamment de la maintenance des ascenseurs et portes automatiques de garage ainsi que de la sécurité incendie.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des contrats

Contentieux

Droit consommation

Esprit d'équipe

Communication

Organisation