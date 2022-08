Laure ROGEZ

Architecte des démarches de changement, facilitatrice, et designer d’événements collaboratifs, réfèrente dans la structuration et l’animation de réseaux transverses en mode collaboratif, je suis diplômée de l’IESEG, complété d’un mémoire en sociologie

J'ai exercé une première partie de carrière opérationnelle dans le management de point de vente , puis dans le domaine du conseil et de la formation , avant de rejoindre le comité de direction RH de LEROY MERLIN. J'y ai successivement pris en charge la direction transverse des métiers services clients (3000 pers) puis la direction du service des Politiques de Partage, incluant l’accompagnement des processus de Vision Partagée Emergente ( 20 000 pers) et du réseau des élus de l’actionnariat salarié GROUPE ADEO.(350 relais élus)

Dans la société civile, j'ai été notamment membre élu actif du Conseil d’Administration de la SMENO pendant 10 ans, et je m"engage aujourd’hui dans la vie locale via sa participation au Conseil Cantonal de concertation Lille sud-est.

Passionnée par les logiques coopératives fructueuses, elle a développé un savoir faire original basé sur les techniques les plus innovantes en terme de pédagogie, en alliant dynamique humaine et sens du résultat.

Co-auteur du Livre Blanc de l’Intelligence collective et j'anime des conférences sur l’intelligence collective et les dynamiques de changements. Je suis également membre de l’Association International des Facilitateurs, du réseau Art Of Hosting et de Génération Présence.





