Laure TRAPÉ

Domaines de compétences : Conseil et Contentieux



Immobilier: bail commercial (négociation, rédaction de baux, contentieux du déplafonnement du loyer, fixation d'indemnité d'éviction), Urbanisme (contentieux du permis de construire, urbanisme commercial,) Baux spéciaux (AOT, Amodiation, baux emphytéotiques, Conventions d'occupation du domaine public privé de personnes publiques.



Droit social employeur: rédaction de contrats de travail, de fiche de poste et cahier des charges pour recrutement, suivi DRH Externe, conduite des licenciements et accords collectifs ou individuels.



Droit des sociétés et Droit économique: achat vente de fonds de commerce, constitution de sociétés, protection des droits intellectuels des entreprises titulaires de brevets, suivi de formalités, assistance aux mesures de restructuration.



