Laure VIDEAU

Je suis Gérante de NETISSE, une société spécialisée dans les services aux Entreprises et l'organisation d'évènement.



Nos services aux entreprises sont:

- Création d'entreprise

cette offre s'adresse principalement aux expatriés, à la diaspora, nous les relayons dans l'éxécution de toutes les formalités afférentes à la constitution de leur entreprise.



- La domiciliation d'entreprise, nous sommes situés dans le quartier d'affaires d'Abidjan Plateau, nous mettons à disposition une adresse commerciale, une adresse postale ou l'adresse du siège de votre entreprise.

La domiciliation reduit les coûts d'installation et de fonctionnement. Elle constitue un bon tremplin pour toute entreprise qui demarre ses activités.



- La location de bureaux, nous louons nos bureaux avec une grande fléxibilité. Vous avez besoin d'une heure pour recevoir vos clients, nous bloquons un bureau pour la plage horaire souhaitée.



- La location de salle, deux salles climatisées avec vidéoprojecteur et paperboard.



NOUS VOUS INVITONS A VENIR NOUS RENCONTRER