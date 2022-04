Alexandre DUMANOIR

Situé dans le centre de Marly le Roi (Yvelines, 78160), le Cabinet d’Avocat Dumanoir, vous accompagne à chaque étape de votre dossier, vous conseille et vous assiste dans les domaines suivants :



- Droit du travail :



conseil en gestion sociale, rédaction et rupture du contrat de travail, assistance devant le Conseil des prud’hommes, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, le Tribunal du contentieux de l’incapacité



- Droit de la famille :



mariage, PACS, concubinage, divorce, autorité parentale, résidence de l’enfant, pension alimentaire, adoption, tutelle…



- Droit pénal :



assistance en garde à vue, examen du dossier et de la procédure pénale, plaidoirie, rédaction de plainte, constitution de partie civile



- Droit routier



pertes de points, annulation de permis, droit pénal routier…



