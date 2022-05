Laure VOISIN

Suivi, fidélisation d’un portefeuille de 400 entreprises adhérentes



Développement et commercialisation de l’offre santé et prévoyance auprès des petites entreprises de moins de 15 salariés



Analyse de la demande des adhérents et prospects avec apport d’un conseil personnalisé



Information relative à la réglementation (Loi Fillon, ANI…)



Réalisation de nouveaux supports (plaquette, notice d’information …)

Veille concurrentielle