Laureen CHOISI

Je suis une personne appliquer au travail mais également qui s'adapte à différentes situations.

Je recherche actuellement un emploi en tant qu' Assistante administrative et comptable.



Mes compétences :

Contrôle des factures

Conduite de projets

Paie

Inventaire

Technique de communication (Mise en place de promo

Passation de commandes

Procédure de traitement de Service Après Vente -SA

Vente

Classement et archivage

Accueil téléphonique et de face en face

Formulaire de prêt

Réapprovisionnement

Traitement des réclamations

Devis, Facturation, Encaissement

Lecture de plan

Études quantitatives

Phoning

Animation de réunions

Audit

maîtrise de Logiciels de gestion de base de données (mobiaudit)

Collecter les résultats d'une enquête;

Compléter les formulaires, les questionnaires et les comptes rendus;

Classer les données collectées d'une enquête;

Transmettre les résultats d'une enquête;

Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête;

Techniques de comptage;

Identifier les cibles d'une enquête;

Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...);

Informer les cibles sur la nature et le déroulement d'une enquête;

Lecture de plan urbain;

Guider une personne lors d'une enquête;

Contrôler la conformité d'application de procédures qualité;