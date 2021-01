Laurence BEAUDOIN

FACILITATION DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE. MEDIATION. FORMATION. ACCOMPAGNEMENT

Approche en conscience des dynamiques relationnelles, de l'être et de l'agir ensemble.

A partir dune vision éthique du développement humain, ma vocation est daccompagner les transformations individuelles et collectives, la résilience dans les organisations en sappuyant sur les dynamiques relationnelles comme moteur du changement et en combinant les trois plans : individu, collectif, organisation.



Méthodes et outils sont choisis afin de créer les conditions du bien-être individuel et collectif qui faciliteront lémergence de lintelligence collective au service des projets et de la performance des organisations.



A travers différentes approches (facilitation, médiation, formation, analyse des pratiques, accompagnement/coaching) et outils danimation (outils de l'intelligence collective, démarche agile et de co-design, co-développement, cercle de parole PRODAS, théâtre forum...), mon intervention vise à

susciter le co : co-réflexion, co-décision, co-création, co-action, co-développement

- Favoriser le dialogue génératif et la coopération autour dobjectifs et projets communs, d'une vision partagée, des services aux usagers...

- Restaurer la confiance et dépasser les situations conflictuelles

- Former sur les thématiques suivantes : conscience de soi dans sa relation à lautre, intelligence émotionnelle et compétences relationnelles (écoute, communication), approche constructive des conflits, coopération et processus dintelligence collective, animation de réunions efficaces, cadre et posture professionnelle dans laccompagnement de public.



En savoir plus sur la déclinaison des services : www.ressource-mediation.fr

Organisme de formation "datadocké"



Mes compétences :

Facilitation

Coaching d'équipe

Médiation

Gestion des conflits

Accompagnement, relation d'aide

Formation professionnelle