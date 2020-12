Laurence BRENA MONTESSUIT

Parce que je suis une cliente exigeante, je me suis naturellement tournée vers l'attention que l'on porte aux clients, à leurs commentaire et expériences au sein de l'entreprise.

Comprendre lattente des collaborateurs comme de nos partenaires est important pour mettre en place les process adéquats, permettant doptimiser les services et donc daccroitre la satisfaction clients & collaborateurs.

C'est pour cela que jaccompagne, forme, conseille pour assurer la satisfaction et fidéliser nos partenaires. Je mets en place des process pour faciliter la communication interne et externe. Jintègre lexpérience client dans la stratégie commerciale (fidélisation et développement du CA).



Mes compétences :

Team management

Process

Management opérationnel

Communication (Blog, LinkedIn, Survey (NPS), Newsletter)

Customer care

Customer success & support